Sisma nel catanese,Musumeci: bisogna saper convivere con rischio

Roma, 26 dic. (askanews) - "No ad alcun allarmismo" e "ciascuno deve semplicemnte fare bene la sua parte" ma "guai a considerare questo evento sismico come un fatto isolato" mentre al contrario "dobbiamo abituarci a convivere con la presenza del rischio" mettendo in atto tutte le misure e le politiche necessarie e possibili "per prevenirlo e farvi fronte". E' il messaggio che ha voluto rivolgere il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, in apertura di un incontro stampa al termine di un incontro con tutti i Sindaci dei Comuni del catanese colpiti stanotte dalla scossa sismica."Abbiamo lavorato insieme molto bene e voglio pubblicamente ringraziarli tutti", ha detto Musumeci.