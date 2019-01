Sisma di magnitudo 4.6 in Romagna: non risultano danni

Milano, 15 gen. (askanews) - Un terremoto di magnitudo ML 4.6, è stato registrato alle 00.03 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena.L'evento - spiegano dalla Protezione civile - ha avuto epicentro tra i comuni di Ravenna, Cervia e Cesenatico (FC) ed è stato avvertito dalla popolazione. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.Molte le chiamate ai vigili del fuoco e la paura anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.