Sisma Catania, Salvini: la situazione dell'Etna è sotto controllo

Roma, 27 dic. (askanews) - "Nel momento drammatico, gli esperti che stanno seguendo l'evolversi degli episodi sull'Etna ci dicono che la situazione sotto controllo: mi auguro che i cittadini catanesi e della Sicilia possano trascorrere giornate e nottate più serene rispetto alle ultime e ci mettiamo tutto l'impegno perchè ciò sia. Più di quello che tutti i volontari e i professionisti del soccorso hanno fatto era difficile fare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nella conferenza stampa alla Prefettura a Catania al termine della riunione con l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli sul terremoto che ha colpito la zona nei giorni scorsi.Salvini ha assicurato che "tutti i circa 400 sfollati" per il terremoto che ha colpito la zona di Catania "hanno e avranno garantito in istituti pubblici o privati un tetto: le 1800 verifiche di stabilità richieste coinvolgeranno il lavoro di tante persone, ma vedremo di essere assolutamente rapidi, così come il Consiglio dei Ministri è stato rapidamente convocato per lo stato d'emergenza". Nella zona, ha ricordato il ministro, sono al lavoro "365 vigili del fuoco, non solo dalla Sicilia ma anche da Calabria, Basilicata, Campania e Toscana: stanno garantendo con 121 mezzi operatività h24 sul territorio".