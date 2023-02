Sisma: aperto ospedale da campo del Piemonte a Antiochia

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Ha aperto oggi alle 8, con dodici ore di anticipo rispetto al previsto, l'ospedale da campo Emergency medical team type 2 della Regione Piemonte allestito nell'area di un impianto sportivo vicino all'ospedale di Antiochia distrutto dal terremoto in Turchia. Lo annunciano il governatore del Piemonte Alberto Cirio, con gli assessori Luigi Icardi e Marco Gabusi, in costante contatto con il coordinatore della missione in Turchia, Mario Raviolo. "Abbiamo sul campo - osserva Icardi - personale altamente specializzato e in grado di lavorare in condizioni di massima emergenza. L'ospedale Emt2 della Regione Piemonte è unico in Italia e tra le dodici strutture di questo genere al mondo. Ringrazio tutti coloro che in questo momento stanno prestando senza riserve la loro opera". "Ancora una volta - sottolinea Cirio - il Piemonte scende in campo con la forza preziosa del suo personale sanitario e dei volontari della Protezione Civile per aiutare chi sta vivendo momenti terribili. Sappiamo quanta dedizione stanno mettendo in campo e non potremmo essere più orgogliosi di loro". "Il team operante nell'ospedale da campo di Antiochia - spiega Gabusi - è composto da 76 persone, alle quali si aggiungono gli oltre 40 volontari della Protezione civile piemontese operanti nella stessa zona, che hanno contribuito all'allestimento. Il numero dei decessi sta salendo rapidamente, è quindi importante intervenire con rapidità per continuare a salvare il maggior numero di persone possibile". (ANSA).