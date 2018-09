[L’analisi] La sindrome omosessuale che aleggia sul Vaticano. Il colpo finale dei nemici di Francesco

La sindrome omosessuale aleggia sul Vaticano e avvolge un po’ tutto con la sua ombra generica e incerta , specialmente in alcuni momenti topici di rinnovamento. Mentre vuole diffondere l’immagine di un Vaticano in difficoltà e crisi senza ritorno, in realtà dà fiato a una lobby non di omosessuali ma di ecclesiastici, alcuni molto potenti, legati a interessi trasversali di potere e a passati assetti che con le riforme vengono messi gradualmente in questione.



Si torna allora all’usato sicuro della lobby omosessuale perché attira sempre l’interesse della stampa che riceve un’immagine ambigua della Chiesa e scredita non chi opera nell’ombra, ma chi si affatica a ripulire il volto della Chiesa segnata da secoli di tradizioni inveterate per darle i volto bello e limpido del Vangelo,riletto secondo il grande concilio ecumenico Vaticano II. Ora che Francesco ha dato prova della volontà decisa di portare avanti la riforma anzitutto spirituale e poi organizzativa anche della Curia, iniziata da Paolo VI e proseguita a passo più o meno svelto dai successori di Montini, torna a soffiare il vento della calunnia generica, di presunti misfatti, di avversioni ideologiche degne del Terzo Reich. Già perché continuare a dipingere gli omosessuali come causa regina dei mali della Chiesa a prescindere da colpe individuali è un atteggiamento razzista che discrimina le persone a motivo dell’orientamento sessuale che non è una colpa ma una realtà.

E si sa, sul sesso nella storia della Chiesa e nella morale farisaica che ha attraversato secoli come rigagnoli profondi che ogni tanto emergono dal suolo come le acque carsiche, ce ne sarebbe da raccontare, ma non solo in ambito ecclesiastico bensì in ambito civile. Si pensi solo alla spia del disagio che provoca il tema quando ogni giorno avvengono femminicidi, violenze e stupri sulle donne e i minori, abusi sessuali in famiglia, o fino a qualche tempo fa la vergogna di avere figli fuori del matrimonio e la discriminazione nei confronti dei figli di incerta paternità. Anche la società civile ha molto da camminare per arrivare a una piena accettazione delle persone qualificate per essere persone e non per il loro sesso, le idee, la professione. Perché dunque meravigliarsi della difficoltà di una serena convivenza nel mondo ecclesiastico con la realtà umana di cui il sesso è parte integrante?



Sull’omosessualità anche l’insegnamento ufficiale della Chiesa, dopo il concilio, ha fatto passi da giganti rispetto a quando si pensava peccato l’essere omosessuali o le donne libere da vincoli matrimoniali venivano considerate streghe e bruciate sulle piazze. L’essere eterosessuali non garantisce di per sé la rettitudine morale rispetto all’essere omosessuali.

Nella Chiesa sono parecchi che continuano a pensare che lo scandalo della pedofilia sia dovuta all’omosessualità e quindi che tutti gi omosessuali preti siano di per sé dei pedofili da cacciare dal ministero. E si presume senza alcun fondamento che la vocazione a servire il prossimo nella castità sia riservato solo a persone –maschi e femmine- eterosessuali. La cosa che suscita una certa pruderie rende più facile lanciare accuse generiche, addossare a intere categorie di persone – nel nostro caso agli omosessuali - mali atavici e scelte antievangeliche in uso corrente anche in parecchi ambiti ecclesiastici, dentro e fuori del Vaticano.

In realtà la lobby del potere è più forte e meglio annidata degli omosessuali. La lobby del denaro è più influente degli omosessuali che si trovano, come gli etero, un po’ in tutte le categorie umane. Questo presunto nuovo scandalo per cui il Vaticano trema, in preda alla lobby omosessuale è un’autentica bufala. Nel senso che è sbagliato alla radice pensare che ci siano omosessuali in quanto tali e prevalentemente loro opposti alle riforme di Francesco. Francesco ha lanciato la tolleranza zero per i responsabili in prima persona del crimine di pedofilia, ma con altrettanta forza ha tuonato verso i corrotti e i corruttori in ogni ambito della vita della Chiesa e delle sua istituzioni, richiamando i preti al loro impegno fedele per la castità di cui hanno fatto voto. I fedeli hanno diritto originario a pastori affidabili e servitori del Vangelo a prescindere se sono etero oppure omosessuali.



E’ importante per tutti uscire da questa spirale malvagia nella Chiesa specialmente in tempi in cui analoghe tendenze discriminatorie si ritrovano nella società civile e nella stessa lotta politica. Quando si alza il vento delle discriminazioni non si può che imboccare – seppure alla lontana e lentamente – la via della violenza che al fondo presenta i campi di sterminio. Nei campi di Hitler si consumò l’olocausto degli ebrei, ma anche il tentativo di sradicare gli zingari e gli omosessuali. Tutti coloro che si presentano come forme deboli e incomplete del perfetto ariano. Salvo poi scoprire che anche i perfetti ariani erano versati e versatili in ogni forma di corruzione morale dove praticavano le debolezze di cui accusavano le loro vittime.

Ma, forse, questa lobby di potere ben radicata e in ombra in Vaticano, non riuscirà a scalzare Francesco come è avvenuto con Benedetto. Anche perché nell’apparente debolezza, ma nella sostanziale fedeltà al Vangelo, Benedetto con la sua mansuetudine e coerenza ha reso vane le trame di chi operava nell’ombra e nell’ambiguità. E Francesco non si lascia intimidire facilmente.