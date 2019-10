Sindacati-Miur, intesa concorsi precari

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Qualcosa si sblocca per i tanti precari del mondo della scuola: i sindacati del comparto di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ministero dell'Istruzione hanno firmato un'intesa che prevede un decreto legge per un concorso straordinario che porti all'assunzione di circa 24 mila precari da almeno 36 mesi di servizio (in totale sono 70 mila quelli che hanno queste caratteristiche), a cui si aggiungerà poi un concorso ordinario. Si prevede, inoltre, un disegno di legge sulle abilitazioni e sul reclutamento.