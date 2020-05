Silvia Romano, minacce e insulti sui social: si indaga a Milano

Milano, 12 mag. (askanews) - Minacce aggravate: è il reato ipotizzato nell'indagine avviata dalla Procura di Milano dopo il boom di insulti e minacce rivolte sui principali social network a Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Kenia nel novembre 2018 e liberata in Somalia sabato dopo essersi convertita alla religione islamica prendendo il nome di Aisha.Il fascicolo di indagine (al momento contro ignoti) è stato aperto dal pm Alberto Nobili, coordinatore del dipartimento Antiterrorismo della procura di Milano, sulla base di un'informativa messa a punto dai carabinieri del Ros.L'inchiesta milanese, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sarà condotta in collaborazione con i pm di Roma che indagano per sequestro di persona a scopo di terrorismo.