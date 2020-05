Silvia Romano è tornata in Italia: "Sto bene fisicamente e mentalmente"

E' tornata in Italia Silvia Romano, rapita 18 mesi fa in un villaggio della Kenya. La cooperante è stata liberata il 9 maggio in una zona non lontana dalla capitale della Somalia. E' scesa dalla scaletta dell'aereo con una mascherina anti-coronavirus sul viso e indossando un "jilbab", una copertura tradizionale che molto comune in ambienti dell'Africa orientale dove è diffusa la fede islamica. Ad attenderla il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La ragazza li ha salutati con la mano, poi ha abbracciato a lungo i genitori e la sorella.

"Sono stata forte"

"Sono stata forte", ha detto la ragazza abbracciando, tra le lacrime, i genitori e la sorella al suo arrivo a Ciampino. La giovane cooperante è apparsa in buona salute ed emozionata. "Grazie alle istituzioni. Ora voglio stare con la mia famiglia", ha poi detto pochi istanti dopo l'arrivo. "Per fortuna, sto bene fisicamente e mentalmente. Sono felicissima, dopo tanto è bello essere tornati", ha aggiunto.

La conversione all'Islam

La prima fase del sequestro è stata gestita da una banda composta da 8 persone che avrebbe poi ceduto la ragazza a gruppi islamisti legati ad Al Shabaab in Somalia. Secondo fonti somale e dell'intelligence, la ragazza si sarebbe convertita all'Islam durante il periodo del sequestro. "E' stata una mia libera scelta, - scrive Open riportando le sue parole - non c’è stata nessuna costrizione da parte dei rapitori che mi hanno trattato sempre con umanità. Non è vero invece che sono stata costretta a sposarmi, non ho avuto costrizioni fisiche né violenze".

Le parole di Di Maio

"Voglio ringraziare a nome del ministero degli Esteri tutti quelli che hanno collaborato per riportare Silvia Romano in Italia. Nel giorno della festa della mamma ritorna Silvia, un augurio alla sua mamma e a tutte le altre mamme e genitori degli altri cittadini italiani ancora in stato di prigionia all'estero, lavoreremo per riportarli a casa: l'Italia non lascia indietro nessuno. Lavoro continuerà e andrà avanti dalle prossime ore", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Il commento di Conte

"In questo momento di grande difficoltà, un segnale che lo Stato c'è": questo il commento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Questi risultati si ottengono solo c'è abnegazione, in particolare dell'Aise, ma grazie anche alla Farnesina e all'unità di crisi, al ministro Di Maio, all'autorità giudiziaria. Quando lavoriamo insieme coesi, concentrati, ce la facciamo sempre. E' un bel giorno, sono molto contento per Silvia, per i suoi genitori e per tutti gli italiani che hanno atteso questo momento".

Salvini: "Nulla è gratis ma non chiedo ora"

"Greta e Vanessa, una volta liberate dissero subito: 'noi torneremo là'...Credo che fosse il caso di pensarci un po'...E' chiaro che nulla accade gratis ma non è il momento di chiedere chi ha pagato cosa. Io ho visto come lavorano le nostre forze dell'ordine e porto enorme rispetto verso chi corre rischi, penso a agente Apicella. Prima di fare cose che mettono a rischio la vita di donne e uomini delle forze dell'ordine, in Italia e all'estero, pensarci cento volte", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a "Mezz'ora in più" su Rai 3.