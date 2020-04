Sigilli sottopassi bretella Lu-Viareggio

(ANSA) - LUCCA, 22 APR - La polizia stradale ha provveduto stamani al sequestro cautelativo, disposto dalla magistratura lucchese, di tre sottopassi autostradali della bretella Lucca-Viareggio dell'autostrada A11, di proprietà della Salt, tutti situati nel comune di Lucca. Lo rende noto l'amministrazione della città toscana spiegando che l'autorità giudiziaria ha chiuso il sottopasso di via di Arliano, quello di via Casanuova e quello di via Fregionaia, di conseguenza "le strade comunali in coincidenza con le strutture sequestrate resteranno interrotte e cittadini dovranno utilizzare percorsi alternativi". "L'amministrazione comunale - si spiega nella nota del Comune - è in stretto contatto con Salt perché si attivi per le azioni di dissequestro e perché i lavori di manutenzione necessari siano svolti nei tempi più brevi".