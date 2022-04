Sicurezza: Lamorgese, in Molise per numero unico 112

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - "Oggi è una giornata importante perché firmiamo un protocollo per il numero unico 112 in attuazione di una direttiva europea quindi c'era tutto l'interesse nostro a portarlo avanti. Sono rimaste poche regioni e il fatto che ci sia stata un'attivazione anche da parte della Regione Molise secondo me è un aspetto importante". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al suo arrivo a Campobasso. "Sempre stamattina - ha aggiunto - faremo anche il punto generale con il comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica e quindi credo sia l'occasione per mettere attorno ad un tavolo tutti gli attori principali del territorio". (ANSA).