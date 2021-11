Sicurezza, indagine Ist. Piepoli: 'E' tra priorità per italiani, al primo posto lavoro ed economia'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Le priorità del governo nei prossimi mesi dovrebbero essere: lavoro ed economia, sanità, ambiente, sicurezza ed immigrazione. E' quanto emerge dal sondaggio di opinione pubblica 'La sicurezza secondo gli italiani', realizzato dall'Istituto Piepoli in occasione del 50esimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza. In base all'indagine, secondo gli intervistati, al primo posto c'è il tema lavoro ed economia, considerato prioritario dal 64%, a seguire la sanità indicata dal 38%. Percentuali a due cifre anche per i temi dell'ambiente (21%), della sicurezza (15%) e dell'immigrazione (11%). L'8% indica tra le priorità il welfare e assistenza, il 7% il funzionamento delle istituzioni, il 5% la mobilità, mentre risponde altro l'1% ed è senza opinione il 2%.