Sicilia, i pedaggi servivano per pagare le cause di Autostrade, deliberata la fusione tra Cas e Anas

Le autostrade della Sicilia non sono mai state ammodernate, perché i soldi pagati dai siciliani ai pedaggi sono serviti per pagare le cause scaturite a seguito delle gare di appalto. Anche per questo, il governo regionale punta alla fusione tra il Consorzio autostrade siciliano e l'Anas. Lo si legge in una delibera del 18 settembre ’18 che ha per oggetto la “trasformazione della natura giuridica del Consorzio per le Autostrade Siciliane e costituzione di una nuova Società per la costituzione di una nuova società con la partecipazione di Anas Spa”.

Il nuovo assetto di Cas

“A causa dell’enorme mole di contenziosi con le ditte appaltatrici dei lavori di costruzione dei tratti autostradali – si legge sempre nella delibera -, in particolare della Messina-Palermo, le risorse necessarie provenienti dalla riscossione dei pedaggi che sarebbero dovute essere destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, come previsto dalla convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono state invece assorbite dagli esiti sfavorevoli degli stessi contenzioni. Queste criticità – prosegue la delibera – impattano, tutt’oggi, negativamente sull’attività di manutenzione della rete autostrade affidata al Cas, tali da provocare più volte l’attivazione da parte del Mit dell’avvio di procedure di revoca o decadenza della concessione”. Il Cas non avrebbe solo queste criticità. La scelta del governo siciliano sarebbe stato determinato da una ardua gestione dei contratti dei dipendenti e il divieto di assunzioni vigente e l’impossibilità di operare un necessario turn over. Tutto questo avrebbe determinato una, a questo punto, incolmabile assenza di figure professionali necessarie per una buona attività.

Per questo il Cas dovrebbe assumere un assetto più snello. Il gestore delle autostrade siciliane dovrebbe diventare una Spa, spogliandosi della veste di ente pubblico economico. Una volta fatto questo, attraverso un aumento di capitale, il Cas dovrebbe vendere una grossa partecipazione dell’Anas. Mancano alcuni accordi preliminari, ma il sentiero è stato già tracciato, in questo modo si potrebbe varare una società capace di “realizzare infrastrutture di interesse regionale e nazionale, con maggiore celerità ed efficienza”. Il progetto ricalca quello che era stato pensato dall’allora assessore Giovanni Pistorio: l’operazione non era andata in porto a causa dello stop dell’Ars. Ora la giunta Musumeci ci riprova, tentando di costituire un nuovo soggetto giuridico a cui trasferire la gestione dell’intera rete autostradale della Regione. Il personale non rischia il lavoro. Ci sarà infatti una migrazione del personale del Consorzio alla nuova struttura. Alla fine dei giochi, al nuovo ente dovrebbe essere trasferita non solo la gestione dell’A20 Messina-Palermo, dell’A18 Messina-Catania e la Siracusa-Gela, ma pure l’A19 Palermo Catania, l’A29 Palermo-Mazara del Vallo e le strade statali Catania-Siracusa e la tangenziale di Catania attualmente gestite da Anas.

La road map

Il testo della proposta esaminata dalla Giunta fissa anche una road map che la Regione dovrà affrontare con l’Anas. Entro settembre l’assessorato prevede di studiare, predisporre e firmare la nota di intenti con l’Anas. Poi a novembre il governo prenderà atto del valore patrimoniale dell’ente, approverà gli atti di indirizzo per realizzare la trasformazione in Spa e per conferire il personale. Le norme di legge per consentire l’operazione saranno approvate nella finanziaria che dovrebbe essere discussa a dicembre. A inizio anno, poi è prevista l’approvazione del piano finanziario della nuova società. A febbraio Anas farà la propria valutazione di mercato che porterà, il mese successivo alla nascita del nuovo assetto societario con l’aumento di capitale e la nomina degli amministratori. Il nuovo ente redigerà lo stesso mese la nuova convenzione di gestione delle autostrade siciliane da sottoporre al Ministero. Alla fine di questo percorso fitto di appuntamenti, a giugno la nuova società entrerà in esercizio dopo che da Roma sarà firmata la convenzione di gestione delle autostrade siciliane.