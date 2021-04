La Sicilia verso il rosso, la Campania va in arancione: come cambiano i colori delle Ragioni

L'andamento dei contagi si assesta su una lenta e stabile discesa, dopo la flessione importante della settimana scorsa. E infatti l'Italia, oggi quasi interamente in arancione, subirà ancora variazioni cromatiche. Eccezion fatta per la Sardegna e la Val d'Aosta che restano rosse, è possibile un miglioramento della Campania che finalmente si avvia all'uscita dal regime di massime restrizioni e già da lunedì potrebbe diverntare arancione. Stessa sorte potrebbe toccare alla Puglia, ma in questo caso le probabilità sono minori. In controtendenza la Sicilia che ha visto i suoi dati peggiorare notevolmente: per lei è quasi certo il rosso. La forte incidenza dei contagi (227 ogni 100mila abitanti) fa anche della Basilicata una Regione sotto osservazione. In ogni caso resta in vigore il decreto anti-Covid, valido fino al 30 aprile, che sospende le zone gialle. E qui è bene precisare che le prime a diventarlo, a partire dai primi di maggio, potrebero essere proprio l'Alto Adige, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise che mostrano numeri già sufficenti per l'allentamento delle misure restrittive.

Campania verso l'arancione, Puglia in bilico

Decisivo per tutte sarà la cabina di regina del 15 aprile che, monitorando i dati specifici, assegnerà i nuovi colori. La Campania viaggia sotto la soglia critica dei 250 casi ogni 100mila abitanti, ma questo non gioca a favore perché i 233 nuovi contagi registrati nell'ultima rilevazione determinano un trend in salita. Nonostante ciò la Campania registra un Rt 1,16 in netto calo rispetto all'1,25 che l'aveva fatta precipitare quindici giorni fa nel rosso profondo: oggi, per dire, le terapie intensive sono sotto il 30 per cento.

Se quindi è vero che per raggiungere una sfumatura più favorevole è necessaria la "permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive", in una settimana la Puglia ha visto calare sotto i 250 i suoi nuovi contagi. Ragion per cui la Regione spera di passare in arancione, nonostante l'Rt sia a 1, e nonostante i casi ieri fossero a 264 con il 40 per cento di terapie intensive occupate. Situazione assolutamente incerta allo stato attuale.

Sicilia rischia il rosso, Lombardia e Piemonte stabili in arancione

La Sicilia invece rischia di seguire le sorti di Palermo - in zona rossa fino al 22 aprile - perché i contagi salgono (188) mentre l'Rt sfiora l'1,25 per cento e la regione è attualmente ultima per ultra ottantenni vaccinati.

Lombardia e Piemonte resteranno invece in arancione, anche se i numeri delle terapie intensive preoccupano (ben oltre il 30 per cento) e il piano vaccinale, soprattutto per la prima, arranca. I dati rilevati dal Lingotto dicono che l'incidenza dei malati Covid ricoverati è del 56% mentre i contagi settimanali sono 162 ogni 100mila abitanti. Il Piemonte è al 50 per cento di ricoveri con nuovi casi pari a 214.