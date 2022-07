Siccita': il Paglia da grande fiume a piccolo ruscello

C'era una volta il fiume Paglia. "Oggi e' praticamente ridotto a un piccolo ruscello per colpa del grande caldo, ma non solo", racconta, all'ANSA, Massimo Luciani dell'associazione "Il Ginepro" che si prende cura della tutela ambientale del territorio intorno al corso d'acqua che scorre tra Allerona e Castel Viscardo, a pochi chilometri da Orvieto. Mentre parla e' al centro del letto del Paglia, dove il livello dell'acqua un tempo superava anche i due metri. "I cambiamenti climatici senza dubbio hanno influito moltissimo sul fiume, in particolare si lamenta l'assenza di pioggia e neve in inverno", spiega Luciani. "Il Paglia, principale affluente della sponda destra del Tevere - ricorda -, nasce in Toscana sul monte Amiata dove nelle ultime stagioni non e' nevicato in maniera significativa. In queste zone le estati sono sempre state piu' o meno caratterizzate da lunghi periodi di secca, e quindi il problema nasce soprattutto dalla carenza di piogge nelle altre stagioni".