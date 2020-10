Sì può ancora viaggiare, ma bisogna rispettare le regole: come visitare le bellezze d'Italia senza correre rischi

E’ ancora possibile viaggiare in questo periodo martoriato dal Covid? E soprattutto, lo si può fare con sufficienti margini di sicurezza? Sembra proprio di sì. A patto di rispettare alcune norme. A spiegarlo in maniera chiara è il sito Siviaggia.it.

Ma ecco quali sono i presupposti per fare le valige e girare per il Belpaese senza rischi assaporando tutte le sue bellezze.

Rispettare le norme

In linea generale bisogna stare attenti a rispettare le norme di sicurezza vigenti per decreto su tutto il territorio nazionale. Solo in questo modo si combatte il rischio di contagio e si evitano multe pesanti.

Roma (Ansa)

Da tener presente inoltre che i viaggiatori stranieri, o italiani, che sono stati all’estero, in vacanza o per lavoro, devono sottoporsi al test al rientro, entro le 72 ore precedenti l’arrivo in Italia o entro le 48 ore successive. Bisogna inoltre comunicare l’ingresso sul suolo nazionale all’Azienda sanitaria competente, ed è obbligatorio presentare un’autocertificazione prima dell’imbarco in aereo.

Venezia (Ansa)

Obbligo di tampone

L’obbligo di effettuare il tampone è previsto per chi proviene da Paesi esterni alla Ue, non compresi nell’area Schengen e – in maniera specifica - per chi proviene da Croazia, Spagna, Grecia, Malta, Romania, Bulgaria e da alcune zone della Francia. Con l’ultimo provvedimento del governo sono stati aggiunti inoltre Belgio, Gran Bretagna, Olanda e Repubblica Ceca.

Sardegna (Ansa)

Obbligo di mascherina

Adesso le mascherine vanno indossate ovunque all’aperto, tranne che quando si è davvero da soli, e in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle proprie case. Rimangono alcune eccezioni, come i bar e i ristoranti, mentre negli uffici e nei luoghi di lavoro continuano a essere validi i protocolli precedenti, che dispongono, per dirla in breve, che le mascherine vanno indossate se non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro.

Firenze (Ansa)

Attenzione: le mascherine devono coprire obbligatoriamente naso e bocca. I viaggiatori che vogliono ammirare le bellezze della nostra Penisola e delle nostre Isole, dovranno dunque indossare sempre questa protezione, in ossequio a tali regole. Dovranno farlo nei negozi, nelle botteghe, al ristorante (allorché ci si allontana dal tavolo) e in tutti i luoghi aperti al pubblico, oltre a musei e altri luoghi di cultura.

Tale strumento protettivo va utilizzato inoltre, non solo in aereo, ma anche in treno e nei mezzi pubblici.

In aereo

Oltre all’uso della mascherina, occorre ricordare che cappotti e giacconi vanno riposti nelle cappelliere inserendoli in un sacchetto monouso. Oppure inseriti nel bagaglio a mano o, infine, indossati durante il volo.

Puglia (Ansa)

Questo vale sia per i viaggi all’estero che per i voli nazionali. Attualmente chi si reca in Sardegna deve registrarsi sul portale della Regione e deve sottoporsi a tampone. La regione sarda ha infatti deciso di prorogare i test d’ingresso fino al 23 ottobre, andando contro la decisione del Tar sulla precedente ordinanza.

Anche chi sbarca in Calabria è tenuto a registrare l’arrivo sul sito ufficiale della regione.

Per la Puglia occorre compilare il modulo di autosegnalazione, scaricarlo e inviarlo al proprio medico curante, se residenti in Puglia, oppure all’ASL della prima provincia pugliese in cui si soggiornerà. Per un periodo di 30 giorni è obbligatorio conservare l’elenco dei luoghi visitati e delle persone frequentate durante il soggiorno.