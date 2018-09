Si sentono male dopo cena al ristorante: è salmonella

Terni 12 set. (AdnKronos) - E' la salmonella la causa dei disturbi come febbre, vomito, diarrea e dolori addominali, accusati da due delle cinque donne ricoverate, negli ultimi due giorni, all'ospedale di Terni. Gli esami di laboratorio hanno appena confermato la presenza di salmonella nel campione di due delle donne che avevano mangiato nello stesso locale. "L'infezione da salmonella a breve potrà essere verosimilmente confermata per tutte" fa sapere l'Aosp Terni. "Le pazienti sono sotto trattamento antibiotico, le condizioni cliniche stanno migliorando anche se i sintomi legati alla tossinfezione non sono completamente risolti - continua -. Come da procedura è già stata fatta segnalazione del caso alla Azienda sanitaria". La salmonella, conclude la Aosp Terni, "si trasmette per via orale, attraverso ingestione di cibi e bevande contaminate o per contatto di cibi, oggetti, animali contaminati".