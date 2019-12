Si sente male all'asilo, muore bimba di 2 anni

Torino, 19 dic. - (Adnkronos) - Sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio forse causato da epilessia a causare la morte di una bimba di due anni e mezzo a Leini nel torinese. La piccola si è sentita male mentre si trovava in una scuola materna. Soccorsa dagli operatori dell’asilo, è stata portata dai sanitari del 118 in ospedale a Ciriè dove però sono stati inutili tutti i tentativi di salvarla. Sul posto i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.