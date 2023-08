Si rafforza l'anticiclone africano, in arrivo una nuova ondata di calore

L'anticiclone africano si rafforza e nel fine settimana si farà sentire con temperature più alte, soprattutto nelle regioni centrali, nella terza ondata di calore dell'estate 2023. Fino a giovedì 17 agosto il tempo non subirà grosse variazioni; il sole sarà prevalente su gran parte d'Italia e soltanto sui settori alpini e più occasionalmente sugli Appennini si potranno sviluppare dei temporali, specie su Trentino Alto Adige e sul Cadore. La nuova svolta avverrà da venerdì 18.



L'aumento delle temperature è previsto perciò nel fine settimana, con sole e cielo sereno, una riduzione sensibile dei temporali sulle zone alpine e temperature più elevate nelle regioni centrali. Entro il weekend i valori massimi al Centro-Nord toccheranno picchi di 37-39°C come a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo. Valori superiori sono attesi invece sulle zone interne della Sardegna. All'inizio della prossima settimana sono previsti fino a 40 gradi in Toscana e in Pianura Padana, mentre al Sud si prevede un caldo meno intenso. Si prevede inoltre una quota dello zero termico al di sopra dei 5.000 metri.

Secondo le previsioni, il caldo potrebbe essere spazzato via dalla perturbazione atlantica attesa fra il 26 e il 27 agosto. Nel dettaglio: Mercoledì 16: A Nord temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove; al Centro:qualche rovescio sul frusinate, sole e caldo altrove, a Sud bel tempo e caldo moderato. Giovedì 17: a Nord temporali su Alpi e Appennini, altrove sole e caldo in aumento; al Centro sole e caldo; a Sud soleggiato e caldo nella norma. Venerdì 18: a Nord isolati temporali tra Cadore e Carnia, sole e caldo altrove; al Centro sole, caldo e afa; a Sud sole e caldo in aumento.