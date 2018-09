Si cerca Valerio, 13enne scomparso in Val di Centa

Vicenza, 5 set. - (AdnKronos) - Si cerca Valerio Bertoldi, il tredicenne di Lavarone (Trento), di cui non si hanno più notizie da quando ieri mattina si è allontanato con la propria mountain bike dalla Val di Centa, a pochi chilometri dal confine di provincia. Anche il Soccorso alpino di Arsiero è impegnato nelle ricerche. Ieri, allertati attorno alle 19, i soccorritori vicentini sono partiti in supporto dei colleghi del Soccorso alpino trentino per perlustrare la zona di competenza. Al momento si stanno muovendo nella zona confinante verso la Val d'Astico, dove scendono strade forestali e sentieri.