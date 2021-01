Si apre voragine, uomo recuperato a 7 metri profondità

(ANSA) - SIENAS, 11 GEN - I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio stanno intervenendo ad Abbadia San Salvatore (Siena), nei pressi di piazza della Repubblica, per soccorrere un uomo caduto in una voragine creatasi a lato della sede stradale. L'uomo, si spiega dai Vvf, è stato raggiunto dalla squadra dei pompieri a una profondità di circa 7 metri ed è stato riportato sulla strada per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici comunali. (ANSA).