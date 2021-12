Luce verde dell'Aifa a Novavax, vaccino proteico. Ecco come funziona e cosa dice il bugiardino

Il Cts Aifa ha acceso la luce verde al vaccino Novavax, che – a quanto si legge su AdnKronos - dovrebbe arrivare in Italia nella prima parte del 2022. Ma come funziona il vaccino proteico? Qual è il bugiardino del farmaco? Ed è efficace contro la variante Omicron? Quali sono gli effetti collaterali? Vediamo un po'.

Persone dai 18 anni in su

La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa ha approvato l’utilizzo del vaccino Nuvaxovid, rendendolo disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni.

"Abbiamo un nuovo vaccino, Novavax. E' un’ulteriore arma potente, con un'efficacia di oltre l'89% per proteggere dal Covid sintomatico", ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Le dosi e l’efficacia

La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. "I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid - rileva la Cts - hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale.

"Ampia reattività contro Omicron"

Dal vaccino Novavax "un'ampia reattività contro" la variante "Omicron e altre varianti circolanti" di coronavirus ottenuta "col ciclo primario a 2 dosi", e una "risposta" immunitaria "che è aumentata dopo una terza dose a 6 mesi". E' quanto emerge dai primi dati diffusi oggi dall'azienda Novavax riguardo al suo vaccino anti-Covid, approvato nei giorni scorsi dall'Agenzia europea del farmaco Ema. I riscontri su Omicron erano molto attesi. E l'azienda ha annunciato proprio in queste ore i dati iniziali che valutano la risposta immunitaria di NVX-CoV2373 contro la variante, nonché dati aggiuntivi dal suo studio di Fase 2 in corso e ha spiegato che questi dati dimostrano che c'è una risposta immunitaria cross-reattiva già dopo le due dosi verso Omicron e altre varianti, Delta compresa. Ma anche che gli anticorpi aumentano in maniera significativa dopo il booster.

La terza dose

La terza dose, si legge nella nota diffusa dall'azienda, - si legge su AdnKronos - ha prodotto un aumento delle risposte immunitarie "paragonabile o superiore" ai livelli associati alla protezione negli studi clinici di Fase 3, con un aumento di anticorpi "IgG di 9,3 volte contro Omicron e un aumento dell'inibizione di Ace2", un fattore che dà la capacità di interferire nell'interazione della proteina Spike con il recettore Ace2 che si trova sulle cellule umane, "di 19,9 volte dopo la dose di richiamo".

Il bugiardino: come funziona il vaccino

Il vaccino del colosso americano – scrive AdnKronos - utilizza le proteine e quindi una tecnologia più tradizionale: per questo motivo si ritiene che possa convincere molti esitanti a vaccinarsi contro il covid. Nuvaxovid contiene una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike che si trova sulla superficie del virus, e un 'adiuvante', una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino.

Il sistema immunitario identifica la proteina come estranea e produce difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di essa. Se in seguito la persona vaccinata entra in contatto con il coronavirus, il sistema immunitario riconoscerà la proteina Spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla. Gli anticorpi e le cellule immunitarie possono proteggere da Covid lavorando insieme per uccidere il virus, impedire il suo ingresso nelle cellule e distruggere le cellule infette.

L’arrivo in Italia

Le prime dosi del vaccino anti-Covid di Novavax dovrebbero arrivare ai Paesi membri dell'Ue "nei primi mesi del 2022", poiché le capitali ne hanno ordinate "per il primo trimestre 2022 circa 27 milioni di dosi", ha reso noto la commissione europea. Il contratto di acquisto preliminare con Novavax è stato siglato dalla Commissione il 4 agosto 2021 e riguarda la fornitura ai Paesi membri dell'Ue di 100 milioni di dosi di vaccino, a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Il contratto permette poi agli Stati di acquistare ulteriori 100 milioni di dosi, da consegnarsi nel corso del 2022 e del 2023. Le fiale di Novavax si aggiungono ai 2,4 miliardi di dosi acquistate o prenotate da Pfizer/BioNtech, ai 460 milioni di Moderna, 400 milioni di Astrazeneca e 400 milioni del farmaco di Janssen (Johnson & Johnson).

Figliuolo: "In Italia a gennaio"

"La prima tranche arriverà presumibilmente già alla fine del mese di gennaio". A dirlo, in un'intervista al Messaggero, il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando del vaccino Novavax. Figliuolo - si legge su Ansa - poi spiega: "la Struttura commissariale, su indicazione del ministro della Salute, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid, pari rispettivamente a 50 mila cicli di trattamento e 200 mila cicli di trattamento. Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono arrivate ieri, in anticipo sui tempi previsti. Mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraio-marzo 2022". Mentre, sul fronte del contact tracing, il commissario afferma che "sono finora sei le Regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia) che hanno chiesto l'intervento delle Forze Armate. La Difesa - nell'ambito dell'operazione Athena - ha messo a disposizione team mobili e laboratori di biologia molecolare. Ad oggi, su richiesta delle ASL, il Comando Operativo di Vertice Interforze ha pianificato e gestito interventi presso 300 istituti scolastici effettuando oltre 12 mila tamponi".

Gli effetti collaterali

Gli effetti indesiderati osservati con Nuvaxovid negli studi, spiega l'Ema, sono stati generalmente lievi o moderati e sono scomparsi entro un paio di giorni dopo la vaccinazione. I più comuni - si legge su AdnKronos - sono risultati sensibilità o dolore al sito di iniezione, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, sensazione generale di malessere, dolori articolari e nausea o vomito.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino continueranno a essere monitorate man mano che verrà utilizzato in tutta l'Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell'Unione e ulteriori studi da parte dell'azienda e delle autorità europee.

Allo studio un vaccino ad hoc

Intanto anche Novavax lavora a un vaccino ad hoc per la variante Omicron di Sars-CoV-2 e prevede di "iniziare gli studi clinici" sull'uomo "nel primo trimestre del 2022". A spiegarlo è stato Gregory M. Glenn, presidente della Ricerca e Sviluppo di Novavax, nella nota in cui si fa il punto sulle prime informazioni relative all'attuale vaccino anti-Covid già autorizzato contro Omicron. Dai dati iniziali sul prodotto scudo di Novavax, che ha incassato il via libera dell'agenzia europea del farmaco Ema in questi giorni, emerge che "dopo 2 dosi la neutralizzazione" della variante "Omicron era meno di 4 volte inferiore rispetto al prototipo".

E questo "suggerisce che sia una dose di richiamo che un vaccino specifico per Omicron potrebbero essere utili", evidenzia Novavax. Proprio per questo l'azienda sta lavorando in parallelo allo "sviluppo di un vaccino specifico per Omicron". Un'attività che - assicura Novavax - è sulla "buona strada per un avvio della produzione Gmp a inizio gennaio".

"Nel mezzo di una pandemia in evoluzione - ha affermato Glenn - NVX-CoV2373 ha mostrato forti risposte immunitarie contro Omicron e altre varianti circolanti. Siamo incoraggiati dal fatto che le risposte potenziate" dal booster "contro tutte le varianti fossero paragonabili a quelle associate all'elevata efficacia del vaccino nei nostri studi clinici di Fase 3, suggerendo che NVX-CoV2373 può svolgere un ruolo importante nella lotta in corso contro le nuove varianti". Ma "data la continua evoluzione del coronavirus, potrebbe essere necessario lo sviluppo di un vaccino per Omicron. Novavax ha già clonato, espresso e caratterizzato un vaccino per la proteina Spike di Omicron e presto entrerà nella fase di produzione Gmp. Prevediamo di iniziare gli studi clinici nel primo trimestre del 2022".