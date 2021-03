Shoah: pietre inciampo a Pianella per ebrei suicidi nel 1944

(ANSA) - PIANELLA, 31 MAR - Si suicidarono insieme col veleno quando scoprirono che erano stati traditi e che era pronto l'ordine di deportarli nei campi di concentramento, dove, ne avevano l'assoluta certezza, i nazisti li avrebbero uccisi. Siegmund Sternfeld era austriaco e aveva 57 anni, sua moglie Rosa Streimeier ne aveva 30 ed era una ebrea austriaca anche lei. La loro vicenda è stata scoperta qualche anno fa da un giovane storico locale, Alessandro Morelli, ed è diventata emblematica per collegare l'Abruzzo alla Shoah, con i suoi campi di concentramento per ebrei e le deportazioni dopo l'8 settembre. I due ebrei austriaci si erano rifugiati in incognito in Abruzzo dopo essersi sposati nel salernitano e a quanto risulta a Pianella fungevano da interpreti per il locale comando tedesco, ma la loro vera natura fu scoperta e quindi decisero di togliersi la vita. A ricordare la tragedia sono stati oggi il sindaco Sandro Marinelli (Lega) e il presidente dell'Anpi provinciale Nicola Palombaro: l'amministrazione comunale ha ricordato i due suicidi con la posa di due pietre d'inciampo a loro dedicate, le prime nella storia in provincia di Pescara, mentre ce ne sono altre sia in provincia di Chieti e L'Aquila. "Siamo qui per ricordare questa tragedia, in un momento difficile per il nostro paese, in attesa che le condizioni migliorino e che si possano in futuro coinvolgere anche gli studenti nelle scuole, affinchè questo sacrificio non venga dimenticato", ha detto il sindaco. Palombaro ha ricordato la complessa vicenda della seconda guerra mondiale in Abruzzo, che ne fa la regione tragicamente "più completa d'Italia. Basterebbe studiare quanto accaduto qui tra il 1943 e il 1944 per trovare tutto quanto è accaduto nel resto d'Europa. Dai bombardamenti alla nostra Stalingrado, Ortona, dai campi di concentramento e la Shoah, Pianella appunto, fino agli eccidi dei civili, la Resistenza passando per il fronte e le trincee della Linea Gustav". (ANSA).