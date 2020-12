Sgozza la moglie e si butta dalle mura della frazione di Pesaro

Omicidio-suicidio a Novilara, frazione di Pesaro: un uomo ha tagliato la gola alla moglie e poi si è lanciato dalle mura dell'antico borgo. E' caduto sulla strada sottostante ed è morto, nonostante i soccorsi. I carabinieri si sono accorti della morte violenta della donna quando sono andati a casa per avvertire la famiglia.

Moglie di origine sarda

L'uomo aveva 44 anni ed era marocchino, la moglie 41 ed era di origini sarde, di Quartu San'Elena, ma cittadina marocchina. Lui, pluripregiudicato, era uscito dal carcere 15 giorni fa per spaccio, ma era stato anche denunciato in passato per violenze domestiche. La coppia aveva due bambine.