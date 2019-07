Serena Mollicone 'fu uccisa in caserma'. Rinviati a giudizio in cinque

"Serena Mollicone è stata uccisa nella caserma di Arce, con una spinta contro una porta, data la riscontrata perfetta compatibilità tra le lesioni riportate dalla vittima e la rottura di una porta collocata in caserma". Per il procuratore di Cassino, Luciano d'Emmanuele, che in una nota ha fatto il punto sulle indagini che hanno visto il rinvio a giudizio di cinque persone, la 19enne di Arce venne uccisa nella sede dei carabinieri del paesino in provincia di Frosinone il 1 giugno 2001. Il suo corpo senza vita, con mani e piedi legati e un sacchetto di plastica in testa, venne traslato in un boschetto a tre chilometri di distanza dal paese dove venne ritrovato dopo tre giorni.

Cinque rinviati a giudizio

Gli imputati sono l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco. Sarebbe stato quest'ultimo secondo l'accusa a spingere la giovane, uccidendola, contro una porta della caserma. "E' stata parimenti accertata la perfetta compatibilità tra i microframmenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima ed il legno della suddetta porta, così come con il coperchio di una caldaia della caserma", ha aggiunto il procuratore di Cassino. Per i tre l'accusa è di concorso in omicidio aggravato.

Andranno a processo anche il maresciallo Vincenzo Quatrale, anch'egli accusato di concorso in omicidio. Per quest'ultimo si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, mentre per l'appuntato Francesco Suprano, militare dell'Arma, solo il reato di favoreggiamento. A dare una svolta alle indagini era stata la decisione della procura nel 2016 di riesumare il cadavere della giovane per analizzare le evidenze delle cause della morte e la loro compatibilità con il luogo del delitto, la caserma dei carabinieri di Arce.