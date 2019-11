Sequestro record di cocaina a Gioia Tauro, 1.176 kg tra le banane

Roma, 14 nov. (askanews) - I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, del R.O.S. e i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, con i funzionari dell'Agenzia delle dogane e funzionari Europol, hanno sequestrato lunedi mattina al porto di Gioia Tauro 1.176 chili di cocaina nascosta in 144 imballi celati in un container refrigerato adibito al trasporto di banane.E' stato uno dei sequestri più ingenti mai effettuati in Italia: la cocaina, purissima, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 250 milioni di euro ai trafficanti.Il container, proveniente dal Sud America e sbarcato a Gioia Tauro, era cartolarmente destinato in Germania. La droga è stata scoperta a seguito di scansione radiogena eseguita con le sofisticate attrezzature in dotazione all'Agenzia delle Dogane.Il sequetro conferma la centralità della piana e del porto di Gioia Tauro come nodo di transito prioritario per i grandi traffici di cocaina. Solo negli ultimi 12 mesi Guardia di finanza ed Agenzia delle Dogane hanno sequestrato nel porto oltre 2,5 tonnellate di cocaina.