Sequestro radio Firenze, 'odio razziale'

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Radio Studio 54, emittente radiofonica di Scandicci (Firenze), è stata sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del tribunale del riesame che ha dato ragione circa la necessità di non far proseguire le trasmissioni condotte dal titolare, lo speaker Guido Gheri. I carabinieri hanno apposto i sigilli al trasmettitore che permette di agganciare la frequenza assegnata. Secondo il riesame, che ha accolto un appello del pm Christine von Borries, sussistono le ipotesi dei reati di diffamazione e di istigazione all'odio razziale per cui Gheri è indagato. In alcune trasmissioni radiofoniche Gheri non solo avrebbe diffamato un ex consulente e un ex suo avvocato, ma avrebbe anche usato la sua radio esprimendo nelle trasmissioni da lui stesso condotte "un vero e proprio odio razziale ed etnico diretto agli extracomunitari in quanto tali, come tale idoneo a determinare in concreto il pericolo di comportamenti discriminatori".