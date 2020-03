Sequestrati in Calabria 900 kit per la diagnosi non certificati

Milano, 27 mar. (askanews) - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 900 kit per la diagnosi del Covid-19 privi di validazione e di certificazione.In un controllo eseguito dai militari della 2 compagnia di Gioia Tauro nei confronti di un Centro di Analisi Biochimiche della Piana, sono stati sequestrati 900 kit per la diagnosi del virus Covid-19, sprovvisti di alcuna validazione da parte delle autorità sanitarie nazionali, così come mancanti di certificazione CE, posti in vendita anche attraverso un sito web dedicato, in violazione ad ulteriore disposizione di legge.Dalla documentazione acquisita nel corso del controllo è stato accertato che alcuni utenti avevano già effettuato il bonifico per l'acquisto on line dei prodotti, comunque non ancora consegnati. Oltre che con il sequestro dei dispositivi medici, al titolare del laboratorio è stata contestata la violazione della specifica fattispecie prevista dalle Direttive CE, punita con la sanzione amministrativa da 21.400 euro a 128.400 euro.E' stato anche interessato il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, per avanzare una proposta di adozione di provvedimento cautelare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del Codice di Consumo, con l'inibizione della pagina web.