Sentenze 'aggiustate' al Consiglio di Stato, arresti

Roma, 7 feb. (askanews) - Corruzione in atti giudiziari. Per questa ipotesi di reato il gip del tribunale di Roma Daniela Caramico D'Auria ha disposto una serie di misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta che riguarda il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia. L'ipotesi degli inquirenti è che vi siano state dell ordinanze o sentenze 'pilotate'.L'inchiesta sulle sentenze 'aggiustate' al Consiglio di Stato è coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e seguita dal pm Stefano Rocco Fava. Gli accertamenti sono della Guardia di finanza della Capitale.Secondo quanto si è appreso, i magistrati direttamente chiamati in causa nella vicenda sono due ex giudici in servizio a Palazzo Spada o al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.L'accusa di corruzione in atti giudiziari viene dalle dichiarazioni rese dall'avvocato siciliano Piero Amara, finito in manette un anno fa con le accuse di associazione a delinquere per la commissione di reati quali il falso e la corruzione in atti giudiziari. Nei mesi scorsi diversi ex magistrati della giustizia amministrativa sono finiti travolti dall'inchiesta.