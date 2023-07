Self Group acquisisce l'americana Avantech

(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - L'azienda Self Group con sede a Rivignano Teor (Udine), tra le principali società in Italia per la realizzazione di stampi di termoformatura per materie plastiche, ha finalizzato un accordo per rilevare totalmente la società statunitense Avantech, realtà che opera nella progettazione di stampi rotazionali nel settore della plastica, espandendo così il proprio business oltreoceano.

L'operazione, che ha un valore totale di circa 8 milioni di euro, è stata possibile anche grazie al sostegno di Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha fornito un contribuito di 1,5 milioni di euro. "L'apporto di Avantech - si legge in una nota diffusa dalla Self Group - sarà fondamentale per accrescere il nostro business sul fronte internazionale, che già vede l'azienda presente in 29 Paesi a livello globale, tra cui gli stessi Stati Uniti, Italia e Francia, oggi principali mercati di riferimento che insieme rappresentano oltre la metà del fatturato ordini". La società italiana sottolinea che la presenza di una sede negli Stati Uniti consentirà di sfruttare le numerose opportunità garantite da un mercato in cui la domanda di prodotti di derivazione plastica si aggira intorno ai 17 miliardi di euro. (ANSA). .