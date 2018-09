Selezioni aperte per i master in Motorsport di Experis Academy

Milano (askanews) - Selezioni aperte per gli 8 master dedicati al settore Motorsport di Experis Academy, il training center di ManpowerGroup che offre una formazione orientata all'Industria 4.0. I master giunti alla quinta edizione, spaziano dall'aereodinamica, alla telemetria, fino alla comunicazione, e sono rivolti a universitari e professionisti, in particolare ingegneri, con il sogno di lavorare nelle competizioni di auto e moto. I corsi inizieranno a novembre e le lezioni si svolgeranno durante i fine settimana nelle sedi di Maranello e Taro di Parma, nel cuore della Motor Valley emiliana.Giovanni Rossi, Experis Academy Operations Manager: "I master in Motorsport hanno l'obiettivo di fornire alle persone le competenze necessarie per poter entrare nel settore Motorsport in maniera pronta e rispondente a quelle che sono le tecnologie attualmente utilizzate dalle aziende che operano in questo settore".Grazie a partner come Aprilia, Dallara Automobili e Magneti Marelli, i corsisti hanno la possibilità di fare workshop in azienda con gallerie del vento e simulatori, esercitazioni e affiancamento ai team in pista e lezioni teoriche con professionisti con un'esperienza diretta delle corse e delle dinamiche che si respirano all'interno di un box. Un format vincente che ha permesso ai 500 professionisti formati lo scorso anno di raggiungere un tasso di placement del 70%.