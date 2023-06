Sedicenne ucciso al parco, arrestato uno dei tre indagati

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - Un ragazzo di 17 anni, pachistano, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del nucleo investigativo di Modena, accusato dell'omicidio a coltellate di Muhammad Arham, connazionale di 16 anni ucciso il 31 marzo al parco Novi Sad di Modena durante una rissa scaturita da attriti nel Paese d'origine.

Per l'episodio sono indagati ma ancora latitanti altri due giovani maggiorenni. Il 16enne è stato rintracciato e fermato dai militari, alle 22.30 di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Modena. Nei suoi confronti c'era un'ordinanza di custodia in carcere del Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna: risponde anche di tentato omicidio (altri due ragazzi rimasero feriti) e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dopo l'episodio i tre erano fuggiti da Modena. Gli investigatori da diversi giorni avevano attivato per le ricerche anche il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. (ANSA).