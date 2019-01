Sea Watch, Conte: "Tra poche ore sbarco dei migranti. Accordo tra 7 Paesi Ue"

Si sblocca la situazione della Sea Watch: "Fra qualche ora - ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte a Milano a margine del suo incontro con Beppe Sala - inizieranno le operazioni di sbarco della Sea Watch". "Si è aggiunto anche il Lussemburgo e lo ringrazio. Siamo con l'Italia 7 Paesi".

In mattinata dfonti del governo avevano fatto sapere che si aspettava la formalizzazione dell'accordo con gli altri Paesi Ue e poi la situazione si sarebbe potuta sbloccare.

"Malta ci sarà come c'è sempre stata. Per noi la parola solidarietà non è un concetto flessibile che si applica solo quando siamo noi a chiederla. E' una costante". Il premier maltese Joseph Muscat, a Cagliari per un incontro del Distretto aerospaziale sardo, aveva confermato la disponibilità da parte di alcuni Paesi ad accogliere i migranti della Sea Watch annunciata dal premier Conte al ritorno dal vertice di Nicosia a Cipro con i capi di Stato dei paesi Ue del Mediterraneo.

La Germania ha fornito anche nel caso della nave Sea Watch 3 la propria disponibilità a un contributo solidale: "accoglieremo una parte dei profughi in modo che possano chiedere asilo e protezione qui", ha ribadito il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in conferenza stampa. È chiaro che "serve una soluzione comune e duratura in Europa", ha aggiunto.