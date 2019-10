'Se avete sonno non guidate', il post di un sopravvissuto

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Se l'è cavata, ma è stato quasi un miracolo. "Ecco cosa succede quando esci di strada con un colpo di sonno" scrive Nicola Zecchin sulla sua pagina Facebook, postando le foto dello spaventoso incidente. "Località statale di Rovigo, fronte ospedale martedì 22/10/19 ore 23:40 Danni fisici: ematomi e contusioni, velocità d'impatto 70 km/h. Abbattute due murature d'accesso privato con rotolamento a 360 in un fossato test alcol e droghe negativi. #RipGuerriera #GrazieDAvermiSalvato". "Se avete sonno non guidate, è un attimo ragazzi..." suggerisce a chi potrebbe non essere così fortunato come lui.