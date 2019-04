Un crollo ogni tre giorni nelle scuole italiane. I dati allarmanti del rischio in aula: la denuncia

Una scuola su due non è sicura: l'assunto duro e grave dal quale si parte è questo. Nello specifico, il 53,2 per cento degli edifici scolastici in tutta Italia non possiede il certificato di collaudo statico, mentre il 53,8 per cento non ha quello di agibilità o abitabilità. Non è finita: dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 ogni tre giorni si è verificato un distacco d'intonaco o crollo all'interno di edifici scolastici: in tutto 47 episodi. Si tratta di un "vero e proprio record degli ultimi 5 anni" che sommati danno 250 eventi simili a partire dal 2013. I dati sono contenuti nel Manifesto per una proposta di legge sulla Sicurezza nelle scuole presentato oggi a Montecitorio da Cittadinanzattiva e Save the children, con lo scopo di promuovere una iniziativa legislativa da parte del Parlamento per mettere in sicurezza buona parte dei 40.151 edifici scolastici attivi, di proprietà di Comuni, Province e Città metropolitane che, come visto, versano in condizioni critiche.

I dati dell'emergenza

Si tratta banalmente dell'incolumità di buona parte dei 7.757.849 studenti, divisi in 370.697 classi (come censiti dal Miur per lo scorso anno scolastico), che ogni giorno sono a rischio per via del cattivo stato di conservazione delle strutture. Una menzione speciale poi va fatta per le scuole che rientrano nei territori ad alto rischio sismico. Tra cui la zona dell'Aquila - 10 anni fa il terremoto che ha colpito il capoluogo e i quasi 60 comuni del cratere - dove 17.187 edifici scolastici si trovano in aree con una pericolosità sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2) e circa 4 milioni e mezzo di studenti tra i 6 e i 16 anni vivono in province in tutto o in parte rientranti in queste aree.

I dati sono quelli di una vera e propria emergenza, di fronte ai quali, chiedono le due associazioni, non si può più far finta di nulla. E sempre continuando sulla strada dei numeri, che ben rendono l'idea dell'emergenza, dal 2001 a oggi si contano 39 giovanissime vittime. Tante troppe, soprattutto se si pensa che tra queste ci sono i 27 bambini della scuola Francesco Iovine di San giuliano di Puglia morti in seguito al terremoto che colpì Molise e Puglia il 31 ottobre 2002. Ma ci sono anche Vito Scalfi morto il 22 novembre 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto nel liceo nel quale studiava a Rivoli, vicino a Torino. Come si fa a morire a scuola?

I nove punti del Manifesto

Bisogna superare l'attuale frammentarietà normativa, sostengono le due Ong nei nove punti del Manifesto, e curare i luoghi dove bambini e ragazzi si formano per diventare adulti. "E' un diritto fondamentale per bambini, insegnanti e personale non docente quello di frequentare strutture sicure, ricevere una piena informazione, partecipare ai temi della sicurezza scolastica in prima persona", è scritto in un comunicato. E non si può "prescindere da una definizione chiara di competenze e responsabilità sull’argomento e dal garantire un supporto tecnico permanente a favore di enti locali. È fondamentale inoltre - dice ancora il Manifesto - il superamento dell’attuale frammentazione delle fonti di finanziamento per la sicurezza delle scuole, la creazione di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza e misure di sostegno per i bambini e i ragazzi coinvolti nelle emergenze".

Alla presentazione del rapporto, oltre ai rappresentanti di Cittadinanzattiva e Save the children erano presenti Antonio Morelli, Pre­si­den­te del “Co­mi­ta­to Vit­ti­me del­la Scuo­la di San Giuliano di Puglia” e Cinzia Caggiano, la mamma di Vito Scafidi, che hanno portato le loro testimonianze e il loro forte contributo all’argomento.

"Cinque proposte di legge in arrivo"

"Il governo ha sbloccato oltre 5 miliardi per mettere in sicurezza gli edifici scolastici ma serve un quadro legislativo unico, che oggi manca, per rendere spendibili in modo virtuoso le risorse disponibili", ha spiegato il presidente della commissione Istruzione della Camera, Luigi Gallo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Manifesto. Gallo ha spiegato anche che la Commissione sta lavorando per risolvere il problema delle classi-pollaio, quelle aule dove ogni giorno sono costretti a seguire le lezioni più di 25 alunni. In Italia sono circa 40 mila, il 10% del totale e 2 mila con più di 30 allievi. "Nel prossimo trimestre ben 5 proposte di legge messe a punto dalla Commissione Istruzione e Cultura della Camera saranno esaminate in Aula", ha promesso il deputato.