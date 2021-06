Scuola, al via la Maturità: colloquio in 4 parti per 540mila

Roma, 16 giu. (askanews) - Atteso, temuto, odiato, risognato per anni, spartiacque della giovinezza, parte oggi in tutta Italia l'Esame di Maturità: saranno oltre 540 mila gli studenti richiamati in classe davanti a 13.349 commissioni (per un totale di 26.547 classi coinvolte), per l'ultima prova delle scuole superiori di II grado.Si parte oggi alle 8.30 e si andrà avanti per una ventina di giorni (al netto delle sessioni straordinarie per malattia, Covid incluso) con massimo 5 studenti al giorno, secondo un ordine di convocazione che segue un elenco alfabetico dei cognomi, stabilito per sorteggio nei giorni scorsi.Un esame che in larga parte ricalca quello del 2020, adattato alle limitazioni e alle condizioni imposte dalla pandemia: ancora dei colloqui solo orali (anche se si parte con la discussione dell'elaborato che ciascun alunno ha scritto nell'ultimo mese), in presenza (videoconferenze ammesse in caso di quarantene), ma sono tornate l'ammissione e le bocciature.La durata indicativa del colloquio è di 60 minuti e saranno divisi in 4 parti: si inizia dalla discussione di un elaborato scritto già sviluppato dai ragazzi a maggio; si passa alla discussione di un testo di Lingua e letteratura italiana; quindi, è la terza fase, viene richiesta l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali sulle diverse materie, mettendo in rilievo il loro rapporto interdisciplinare: infine, nell'ultima fase del colloquio c'è spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro). Nel corso dell'orale (nell'elaborato o sia in qualunque altra fase) gli sudenti devono anche dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'Educazione civica, ma non è prevista una sezione specifica del colloquio dedicata alla materia.Nei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel "Curriculum dello studente", una delle novità della Maturità 2021: un documento che oltre al percorso scolastico illustra le attività effettuate in altri ambiti, anche extrascolastici, come sport, musica, volontariato e attività culturali.La valutazione finale è sempre espressa in centesimi e ed è possibile ottenere la lode: il colloquio "vale" fino a 40 punti, gli altri 60 sono stati assegnati secondo i rendimenti negli ultimi tre anni delle superiori.Anche il protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami in presenza in gran parte ricalca le misure del 2020: 2 metri di distanza fra candidato e commissione; un solo accompagnatore per ogni studente; l'utilizzo di una mascherina chirurgica (che si potrà abbassare durante il colloquio. Vietate quelle di comunità e sconsigliato, da parte degli studenti, l'uso prolungato delle mascherine FFP2); igienizzazione delle mani all'entrata, niente assembramenti.