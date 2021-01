In Veneto e Friuli le scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio

In Veneto le chiusura delle scuole superiori si protrarrà fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato ai giornalisti il presidente regionale Luca Zaia, che ha firmato un'ordinanza in questo senso. "Non ci sembra prudente - ha aggiunto il governatore- in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. Ringrazio - ha proseguito Zaia - la direttrice scolastica regionale Palumbo, ho parlato con gli assessori, ho avvisato il Prefetto di Venezia Zappalorto. Credo che molti colleghi faranno un provvedimento simile. Non abbiamo problemi nei trasporti, lo voglio chiarire".

Zaia: "Non è decisione politica"

La chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio in Veneto "non è un problema politico, perché le ordinanze sono sul profilo sanitario", ha precisato il presidente del Veneto. "La Regione - ha proseguito Zaia - può intervenire con ordinanze sul rischio sanitario, non è in contraddizione con le norme nazionali. Non mi sorprende che la ministra Azzolina si batta per la riapertura, perché è il ministro dell'Istruzione, ma in questo momento non è prudente. Quando abbiamo portato l'accordo delle Regioni sui protocolli per la riapertura non eravamo arrivati a questa situazione. La situazione sta degenerando - ha concluso - e bisogna rispondere con misure ad hoc".

Friuli, Dad fino al 31 gennaio

Anche il Friuli Venezia Giulia segue la strada del Veneto. "La didattica a distanza al 100% per le Scuole superiori viene prorogata al 31 gennaio. E' una scelta di responsabilità che supera il consenso di chi voleva un rientro veloce e ampio a scuola, e mira a tutelare la salute dei ragazzi e di tutto il personale della scuola", spiega l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, annunciando la nuova ordinanza del presidente Massimiliano Fedriga. "Vogliamo una scuola aperta ma che garantisca una condizione di salute", aggiunge, evidenziando che le condizioni dell'epidemia ancora non garantiscono tali condizioni. E conclude: "quando un sistema apre, deve avere garanzie che rimanga aperto".

La posizione delle Marche

Dopo Veneto e Friuli anche le Marche stanno ragionando sullo slittamento della riapertura delle scuole in presenza dal sette gennaio. "E' evidente - dice il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni - che la positività più alta sia tra i giovani dai 10 ai 19 anni, asintomatici, ma vettori di contagio, anche in relazione alla variante inglese. Stiamo lavorando perché le Marche restino nella fascia gialla e pensiamo che le lezioni per gli studenti delle scuole superiori debbano continuare a distanza. La valutazione definitiva - ha concluso Carloni - la farà il presidente Acquaroli entro oggi".

Cts, il problema non è riaprire

La questione non è riaprire le scuole ma verificare se ci sono le condizioni per poi mantenere questa decisione. Lo ha detto il segretario del Comitato tecnico scientifico, Fabio Ciciliano, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. "La cosa più importante - ha sottolineato Ciciliano - non è tanto riaprire le scuole ma cercare di tenerle aperte. Rischiare di riaprire le scuole e doverle poi richiudere tra una decina di giorni o tra due settimane. È una cosa che il Paese non si può permettere perché sarebbe la testimonianza provata del fatto che i numeri stanno riaumentando". Intanto il Tar chiede al governo una "relazione" per chiarire le evidenze scientifiche che hanno spinto a imporre l'uso della mascherina in orario scolastico per bimbi fra i 6 e gli 11 anni.