Scuola, ultimo giorno con sciopero da remoto: 'Ora investire'

Roma, 8 giu. (askanews) - Tra ipotesi e dibattiti su barriere di plexiglass, visiere, mascherine e doppi turni, oggi l'ultimo giorno di scuola in molte regioni italiane coincide con il primo sciopero "da remoto" di docenti e personale nell'era della didattica a distanza.Si tiene oggi infatti nella scuola italiana una giornata di protesta indetta dai cinque sindacati più rappresentativi del settore (Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal, Gilda): non un corteo unico a Roma, come da tradizione, per evitare criticità per il rischio contagi, ma tante manifestazioni in tutta Italia per protestare contro il governo e in particolare contro l'ultimo decreto scuola targato ministra Azzolina. La mobilitazione raggiungerà anche il Ministero dell'Istruzione a Roma, con un flash mob in tarda mattinata in Viale Trastevere.La questione precari, gli investimenti negli edifici e nell'organizzazione della didattica sono le principali ragioni della protesta. Secondo i sindacati in vista della riapertura a settembre "servono decisioni urgenti per rendere possibile una programmazione adeguata delle attività che assicuri il più possibile quelle in presenza, in modo compatibile con le regole imposte dall'emergenza. Per lavorare con classi e sezioni meno affollate, senza che per questo sia sottratta parte dell'offerta formativa e il fondamentale diritto di essere a scuola, servirebbero più spazi, obiettivo non facile, ma che si può ottenere riadattando quelli esistenti; serve dare continuità al lavoro di quanti da anni garantiscono la funzionalità delle scuole, ma serve certamente più personale, almeno per il tempo in cui sarà necessario adottare un'organizzazione del lavoro più complessa. Diversamente, saremmo condannati a una scuola dimezzata"."Perché questo non accada - hanno spiegato le organizzazioni nelle motivazioni dello scipero - è necessario investire molte risorse, senz'altro più di quelle al momento previste. Vogliamo che questo avvenga, con i fatti e non solo con le parole, come purtroppo sta accadendo. Questa è un'occasione straordinaria per rimettere al centro la scuola non solo del dibattito pubblico, ma delle priorità reali del Paese: gli investimenti che chiediamo oggi servono per la ripartenza, ma in prospettiva per rilanciare la scuola pubblica dotandola di strutture belle, con spazi adeguati a attrezzati per una scuola di qualità".