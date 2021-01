Scuola: Toti, in Liguria lunedì 'superiori' in classe

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - Domani per i ragazzi delle elementari e delle medie sarà il giorno del ritorno a scuola, mentre le superiori cominceranno comunque lunedì prossimo al 50%, ovvero metà alunni in presenza e metà in didattica a distanza". Lo annuncia su Fb il presidente della Liguria Giovanni Toti. Il presidente precisa che nei prossimi due giorni verrà valutato in quale colorazione verrà inserita da lunedì prossimo la Liguria in base ai report dell'Istituto Superiore di Sanità, ma pare esclusa la possibilità della zona rossa essendo stato l'Rt, l'indice di contagio, ampiamente sotto a 1 nelle settimane scorse e ora intorno a 1, parametro che non prevede la colorazione rossa che chiuderebbe automaticamente tutte le scuole. (ANSA).