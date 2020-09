Scuola, Toti: alunni a Genova in ginocchio perché mancano banchi

Genova, 14 set. (askanews) - "Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo!". Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti, postando una foto in cui si vedono degli alunni in ginocchio che utilizzano le sedie al posto dei banchi."I nostri bambini, le maestre e le famiglie - sottolinea il governatore ligure - non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera - conclude Toti - alla direzione scolastica per intervenire immediatamente. Un'immagine come questa non è degna di un Paese civile come l'Italia".