Scuola: al via test sierologici per il personale in tutte le Regioni. Dove fare il prelievo e come comportarsi se è positivi

In vista della riapertura delle scuole docenti, Ata e personale scolastico potranno fare in tutte le Regioni i test sierologici, già partiti nei giorni scorsi nel Lazio e in Toscana. A disposizione ci sono circa 2 milioni di test e i prelievi, che restano volontari per chi voglia sottoporvisi, dovranno concludersi 7 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. In caso di positività, al massimo entro 48 ore andrà effettuato il tampone.

Quando fare il test

Si tratta di una campagna di "screening preventivo" voluta dal ministero della Salute e che si svolgerà per l'intera settimana, fino al 30 agosto. Ma per chi entrerà in servizio successivamente, ad anno scolastico iniziato, i test potranno essere eseguiti prima dell'entrata in servizio. La partecipazione sarà organizzata in due fasi: la prima prevede la somministrazione su richiesta del test sierologico a tutto il personale che intende aderire; la seconda, una successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali, avendo aderito alla somministrazione del test sierologico, risultassero positivi allo stesso. Tale test viene eseguito al fine di escludere un'infezione in atto.

A chi rivolgersi

Per effettuare il test il personale delle scuole pubbliche statali potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, mentre quello delle scuole pubbliche non statali, paritarie e private, alla propria Azienda sanitaria. Il segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, spiega all'AGLI: “I medici di famiglia Fimmg hanno dato la loro disponibilità per fare i test sierologici che servono per questa opera di screening per la riapertura della scuola. Certo, ci sono delle difficoltà oggettive - sottolinea - l'organizzazione e la distribuzione a livello di Asl dal momento che si viene da giorni di ferie, e il fatto che non tutti i medici siano stati già dotati del kit per fare il test sierologico. Io ad esempio non l'ho ancora avuto”.

La preoccupazione dei Sindacati

Intanto alcuni sindacati dei medici di famiglia in questi giorni hanno chiesto spazi appositi in cui poter fare questi test. Francesco Esposito, segretario generale Fismu, sottolinea oggi come in “parecchie regioni sulla base di un accordo sindacale, poi 'ritrattato' da alcuni firmatari, si stanno inviando ordinanze che, di fatto, obbligano i medici di medicina generale ad effettuare i test sierologici per il personale scolastico. Un serio errore e un pasticcio. Innanzitutto - spiega - non si riesce a capire se l'adesione è davvero 'volontaria'. Da più parti, poi si stanno sollevando dubbi sulla fattibilità dei test: dove esistono le forme associate UCCP, AFT, Case della Salute...ecc, l'esecuzione può non presentare particolari criticità, ma negli studi classici, individuali, invece le problematiche sono notevoli. È bene ricordare che nel recente passato le misure anti covid hanno, di fatto, limitato l'accesso negli ambulatori con regole rigide” .