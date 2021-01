Scuola: terminate occupazioni Volta e Tito Livio a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Gli studenti del liceo scientifico Volta di Milano, che questa mattina dopo una contrattazione con il preside hanno occupato il cortile dell'istituto per seguire le lezioni e fare un'assemblea, alle 16 hanno lasciato l'istituto, come da accordi con la dirigenza. E lo stesso hanno fatto gli studenti del liceo classico Tito Livio, che hanno concluso l'occupazione negli stessi minuti, lasciando la sede di via Circo. Non proseguirà quindi nella notte l'occupazione al Volta, come hanno spiegato i ragazzi all'uscita. "Stamattina ci siamo presentati qua con l'obiettivo di occupare la scuola per riprenderci i nostri spazi - ha spiegato una ragazza del collettivo -, consideriamo l'azione di oggi una piccola vittoria perché siamo riusciti a prenderci qualche ora la nostra scuola insieme alla collaborazione del nostro preside. La nostra protesta è contro le istituzioni che ignorano le necessità degli studenti di voler rientrare nelle loro scuole". "Capisco - ha sottolineato il preside del Volta, Domenico Squillace - le motivazioni della protesta e le condivido, mi sembra però che un'occupazione non sia la cosa migliore da fare adesso. Sottovalutano la vittoria politica della sentenza del tar". (ANSA).