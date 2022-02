Scuola: Stati generali, oggi giornata conclusiva

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Sono più di 600 gli aderenti agli Stati generali della scuola tra gli studenti di tutto il paese, oltre a 20 sigle tra realtà politiche e sociali, che da tre giorni - l'appuntamento si conclude oggi - stanno discutendo su come immaginare un altro modello di scuola. "Vogliamo cambiare radicalmente il ruolo che ad oggi svolge la scuola nel nostro paese - esordisce Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione Degli Studenti, organizzazione studentesca promotrice dell'evento - le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, in meno di un mese, hanno evidenziato il dovere morale di ripensare il rapporto scuola -lavoro e scuola - società. I luoghi della formazione devono trasformare il sistema, non riprodurne le stesse logiche aziendalistiche e volte unicamente al profitto". All'evento sono presenti anche gli studenti che hanno portato avanti le occupazioni e le mobilitazioni a Torino, Milano e Napoli. "Non ci fermeremo finché non cambierà - continua Alessandro Finetto, del Laboratorio Studentesco - a Torino, anche a seguito dei gravissimi atti di repressione subiti durante le mobilitazioni, abbiamo occupato quaranta scuole, riunendoci in assemblea per ripensare una nuova idea di istruzione, che sappia educarci al pensiero critico e non alla riproduzione continua di nozioni. Non ci fermeremo finché non ci saranno date risposte". (ANSA).