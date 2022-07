Scuola, Soverini (Pd): riforma ITS una rivoluzione copernicana

Roma, 8 lug. (askanews) - "Una rivoluzione copernicana nell'insegnamento e nel trasferimento del know-how per gli Istituti Tecnologici Superiori. Finalmente, per legge, abbiamo un canale dove si impara diversamente". Così Serse Soverini, deputato Pd e co-firmatario della legge di riforma degli ITS, saluta il provvedimento all'esame della Camera, lunedì 11 luglio, per la sua votazione e approvazione definitiva, in terza lettura."Abbiamo finalmente una riforma in ritardo di alcuni decenni rispetto agli altri Paesi europei - commenta Soverini ad askanews -. Abbiamo creato così un canale post diploma di maturità. Con questa legge riconosceremo la rilevanza che ha questo tipo di formazione, una formazione basata sul know-how"."Inoltre, nel primo articolo della legge - prosegue il parlamentare - viene citato esplicitamente il Pnrr, nell'aspetto dell'innovazione tecnologica digitale e green. Abbiamo così ancorato l'ITS a questo tipo di innovazione. Se non sviluppiamo queste competenze nel nostro Paese paghiamo un prezzo altissimo: stiamo perdendo in produttività, abbiamo bassi stipendi e la disoccupazione giovanile è alle stelle, perché non abbiamo mai avuto un canale di formazione sviluppato come negli altri paesi".Soverini snocciola i dati europei. "In Germania ci sono oltre 900mila studenti Its, in Italia appena 20mila", osserva."Avevamo bisogno di una legge che desse slancio a questo settore. Abbiamo finalmente la possibilità di creare una nuova generazione di tecnologici - che non sono i periti - ma un livello superiore, che servono moltissimo per l'innovazione di questo paese, nel green e nel digitale".Si tratta di una legge fortemente attesa in Italia da 26 anni, dai tempi del primo governo Prodi, che varò un primo provvedimento per la costituzione di un canale d'istruzione terziaria professionalizzante, quella formazione post diploma di maturità presente in tutti i paesi europei. Da allora si sono succeduti diversi interventi normativi in particolare con il secondo governo Prodi nel 2007, ma sempre nella forma di decreti della Presidenza del Consiglio o del ministero dell'Istruzione.La legge di riforma degli ITS rientra tra quelle previste dal Pnrr e tra queste sicuramente essa rappresenta una delle prime realizzate. Si tratta di una riforma necessaria a sbloccare un 1,5 miliardi di euro di finanziamento previsto dal Pnrr. Gli obiettivi del finanziamento riguardano principalmente almeno il raddoppio degli attuali studenti portandoli a oltre 40.000 e la realizzazione di corsi per la creazione di tecnici specialisti della transizione digitale e green. Tuttavia, la domanda di profili tecnici specializzati come quelli formati negli ITS è molto alta in Italia e si aggira nell'ordine di centinaia di migliaia di specialisti.La rilevanza di queste figure per la crescita della produttività delle imprese italiane e per il contrasto alla disoccupazione giovanile è unanimemente riconosciuta dalle Associazioni d'impresa e dalle istituzioni economiche più rilevanti come Banca d'Italia.La legge stabilizza un sistema composto da oltre 110 fondazioni in tutta Italia riconosciute come fondazioni Its alle quali partecipano università, imprese, istituzioni locali e istituti tecnici. Ad esse è affidato, dal Ministero dell'Istruzione in condivisione con le regioni, il compito di realizzare corsi avanzati in ambiti strategici per il settore manifatturiero e per quello dei servizi.Si tratta di corsi biennali che prevedono 2000 ore di studio, divisi in 1200 ore di teoria e 800 di stage in aziende. Circa l'80% dei docenti proviene dalle aziende ai quali si aggiungono professori universitari ed esperti di formazione e questa condizione assicura una formazione molto orientata all'acquisizione da parte degli studenti di know-how specifici. Molto importante è la collaborazione con le Università dalla quale in alcuni casi sono nate accordi per uno sbocco degli studenti Its verso lauree triennali.La legge ha ottenuto una particolare attenzione dal Parlamento italiano, una delle poche leggi d'iniziativa parlamentare di questa legislatura, ottenendo la votazione all'unanimità in prima lettura.