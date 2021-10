Da una scuola sarda un progetto di valorizzazione delle antiche radici

La valorizzazione della cultura di un territorio può passare anche dalla scuola. A questo è orientato il progetto realizzato al Liceo Classico Motzo di Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari. Una vera operazione di valorizzazione della cultura del territorio tesa a sensibilizzare la popolazione alla riscoperta delle proprie radici. Il microprogetto “Sa terra arricca de historia” si inserisce nella più ampia cornice nazionale “SI PUÒ FARE”, volta alla valorizzazione degli spazi pubblici, promossa e cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La classe 5^AE ha realizzato le attività come PCTO in convenzione con l’associazione ARCOIRIS e la manifestazione inerente si è svolta lunedì 27 settembre 2021. Sono stati presentati quattro video documentari sul lavoro di ricerca realizzato sulla villa Fadda-Cappai, sui costumi tradizionali e su vini e dolci di Quartu Sant’Elena. Sono poi seguiti gli interventi di testimonial e artisti locali, come Susy Monni e l’artista Gabriella Cambarau. L’obiettivo è la valorizzazione dei saperi materiali ed immateriali nell’ottica del recupero dell’identità della comunità.

L'impegno condiviso

Il progetto, reso possibile dall’impegno degli studenti della classe 5^AE, dei docenti e, in particolare, della tutor PCTO Valentina Deidda, nonché dalla collaborazione di Patrizia Cambarau, ha inoltre insegnato ai ragazzi, come costruire un progetto da presentare in un bando pubblico, con le idee che loro stessi hanno saputo immaginare e calibrare.

Il tutto col fine di alimentare la riscoperta delle matrici culturali locali, perché possano continuare a crescere anche nella scuola, coinvolgendo le generazioni del futuro.

Gabriella Cambarau, Susy Monni, Valentina Deidda e Patrizia Cambarau (Foto Liceo Motzo)

Il progetto

Il progetto Brebus, inserito nell’ambito della alternanza scuola-lavoro e sviluppato con l’aiuto di Arcoiris, ha coinvolto la scuola superiore sia in fase di progettazione che di realizzazione, ed ha fornito supporto anche con la partecipazione nell'evento finale della nota cantante Gabriella Cambarau e del chitarrista Armando Cenni.

La musica e le parole sono, da tal punto di vista, il mezzo con cui comunicare un significato antico, con un linguaggio nuovo, partendo dalle sue radici più profonde.

La voce della Cambarau crea così un ponte tra le due sponde che la musica, rinnovata negli arrangiamenti, collega al nostro tempo con la sua forza espressiva unica ed inimitabile.

L'abito antico

Negli intenti del Progetto rientrano del resto tutte le espressioni umane e per questo è stata coinvolta la storica dell'abito antico quartese Susy Monni, che ha ospitato gli studenti per la realizzazione di un video, partecipando all'evento, vestendo due dei ragazzi in abiti dell'ottocento e raccontando caratteristiche ed usanze del periodo.

I dolci e il vino

Gli studenti, che hanno anche messo a dimora delle piantine nel cortile del loro Liceo, sono stati alla fine i veri protagonisti. I video prescelti hanno consentito di apprendere la storia del costume quartese, magistralmente raccontata dalla signora Monni, insieme alle tradizioni del territorio. Nel progetto sono state inoltre coinvolte delle esperte che hanno mostrato agli studenti come si fanno i dolci della tradizione e come si produce il vino. Una esperienza unica insomma, che ha visto la presenza dell’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta, e che puntava anche a far conoscere le potenzialità dell’antica Villa Fadda-Cappai, in viale Marconi, affinché si possa prima o poi recuperarla a vantaggio della collettività.