Scuola: Roma, arrivano banchi monoposto, Raggi all''Augusto'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Stanno arrivando nelle scuole di Roma i primi banchi dello stock acquistato dalla Città metropolitana: la sindaca di Roma e della ex Provincia Virginia Raggi ha visitato stamattina il liceo classico 'Augusto', a Ponte Lungo, dove sono arrivati 88 banchi monoposto degli 8600 destinati a 100 istituti superiori del territorio, oltre a 50 sedie. La fornitura fa parte degli interventi per l'adeguamento delle scuole di Roma e provincia, finanziati con 6 milioni di fondi Pon, di cui metà per Roma città e metà per l'hinterland; 780 mila euro sono stati destinati all'acquisto appunto di 8.600 banchi e 2.500 sedie, mentre gli altri fondi serviranno "per lavori di edilizia leggera" ha spiegato la vicepresidente della Cm Maria Teresa Zotta, presidente della commissione Scuola del Campidoglio. A oggi sono stati consegnati già mille banchi monoposto e l'obiettivo è consegnarli tutti entro il 14 settembre. "Siamo contenti e soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto - ha detto Zotta - Abbiamo lavorato pancia a terra per dare risposte concrete. Iniziamo dal liceo Augusto ma ci sono già altri istituti che avranno i banchi oggi. Abbiamo lavorato per tutto agosto e continueremo a farlo anche a settembre". (ANSA).