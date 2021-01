Scuola: riprese oggi lezioni in Fvg; istituti 2°grado in Dad

(ANSA) - TRIESTE, 07 GEN - Hanno riaperto stamattina in Fvg le scuole dell' infanzia e del primo ciclo di istruzione;gli istituti secondari di secondo grado e professionali continuano a svolgere la didattica a distanza, come previsto dall'ordinanza regionale, in vigore fino al 31/1. Gli alunni di scuole d'infanzia e primo ciclo d'istruzione sono entrati nei rispettivi istituti in un unico scaglione tra 8 e 8:15, tutti in presenza. Le scuole dell'infanzia sono uno dei maggiori punti deboli perché "con la virulenza più accesa del contagio i bimbi sono senza mascherina e la preoccupazione degli insegnanti è più forte". Perciò, l'Associazione Nazionale Presidi ha chiesto alla Regione di dotare il personale di dispositivi di protezione più sicuri come le mascherine Ffp2. Lo riferisce la presidente dell'Anp Fvg, Teresa Tassan Viol. Secondo la quale preoccupano i dirigenti scolastici le assenze del personale, dovute alle quarantene individuali e alla quota di insegnanti di rientro dal sud Italia, e i ragazzi "più fragili, che con la Dad rischiano di essere i più penalizzati". (ANSA).