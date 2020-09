Scuola, Paragone: 'Una finta, da qui a un mese sarà tana libera tutti'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il problema è che oggi c'è stato un controllo millimetrico degli spazi. Ma da qui a un mese questo schema non potrà essere replicato e sarà tana libera tutti. Un tracollo totale di un modello, di ministri e commissari che non vengono scaricati solo per non vederne certificato il fallimento". Così all'Adnkronos il senatore del Gruppo Misto Gianluigi Paragone, che da tempo ha intrapreso la linea critica nei confronti del governo, anche sulla sua rivista 'Il Paragone' dove ha parlato di "riapertura delle scuole nel caos". "Chi ha messo i piedi tutto ciò si sbaglia di grosso - spiega - Non sono nemmeno riusciti a capire che oggi, per sanificare le scuole, ci sono molte altre tecniche, come quelle di sperimentazione e igienizzazione di notte, quando le luci si spengono, che attuano ormai molte società specializzate. Anche qui a Varese dove abito è pieno. Non servono mascherine e distanze. E poi ho visto tutti gli assembramenti fuori. Un dilettantismo tale che porterà, alla fine, a scaricare le responsabilità sulle povere famiglie che non c'entrano assolutamente nulla". Secondo Paragone presto sarà di nuovo chiusura. "Così è inevitabile, ho visto già i ragazzi stressati. Per indole i giovani vogliono stare assieme, ne hanno bisogno. Negli occhi dei miei figli oggi c'era gioia. Non fermeranno certo la loro voglia di vita con queste quattro regole, con le mascherine. Presto l'organizzazione di cartone voluta crollerà, questa è tutta una finta", conclude il senatore.