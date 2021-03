Scuola: oggi e domani 2 mln studenti in presenza, 6,5 in dad

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Da oggi 687mila ragazzi delle scuole laziali fino alla terza media hanno lasciato la didattica a distanza e sono tornati in classe per il cambio del colore della regione che da rossa è passata all'arancione, ma oltre mezzo milione di alunni toscani e 285mila calabresi sono passati in zona rossa, tutti temporaneamente in Dad fino al 6 aprile. Per due giorni, prima che inizino le vacanze pasquali, saranno poco più di 2milioni gli alunni in presenza e quasi 6,5 milioni quelli in didattica a distanza. (ANSA).