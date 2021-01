(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - A partire da lunedì prossimo in Valle d'Aosta verranno vaccinati i primi 220 insegnanti over 55 che si sono prenotati online. "Si procederà per età anagrafica - spiega la sovrintendente agli studi Marina Fey - gli esclusi avranno priorità nelle prossime date che ci verranno comunicate dall'Usl". In totale i docenti che potranno essere vaccinati in questa prima fase sono 700. (ANSA).