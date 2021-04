A scuola anche a luglio e agosto: 510 milioni per il piano estivo di recupero

Le attività delle scuole non termineranno a giugno ma continueranno fino a settembre, su base volontaria. A decidere sulla questione saranno gli istituti, dalla scuola materna alle superiori. Stando a quanto scrive oggi Repubblica verranno “offerte attività per favorire la socializzazione perduta in questo anno segnato dalla pandemia e da molti mesi in didattica a distanza”.

Serve un ponte

Per il ministro Bianchi “è stato un anno difficile per la scuola, che non si è arresa, non si è mai fermata”, tuttavia “la pandemia ha scavato le differenze e accresciuto le fragilità”. Proprio per questo “serve un ponte tra quest'anno e il prossimo, un'occasione perché bambini e ragazzi possano recuperare apprendimenti e socialità”.

I Patti di comunità

Verrà data vita perciò a Patti di comunità, per una scuola “nuova, accogliente e inclusiva, parte integrante del tessuto sociale e territoriale".

La dotazione

Il piano – si legge nel servizio di Ilaria Venturi – è pronto. Si baserebbe su risorse per 510 milioni e dovrebbe partire ufficialmente dopo la presentazione ai sindacati.

Circa il 70% dei fondi disponibili è destinato alle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Le risorse sono utilizzabili sino al 2022, nella "logica – avrebbero spiegato dal ministero - di un piano di trasformazione che partirà dall’estate e proseguirà durante il prossimo anno scolastico". A questi progetti potranno partecipare anche le scuole paritarie.

Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi (Foto Ansa)

Niente a che fare con i debiti da recuperare

Da precisare che il piano in questione non ha nulla a che vedere con i debiti da recuperare. Pertanto chi avrà delle insufficienze seguirà i percorsi già previsti con corsi di recupero ed esame a settembre.

Il calendario non verrà toccato

Facile prevedere polemiche sulla questione. Quando Draghi parlò, nelle consultazioni, di allungamento del calendario scolastico, scoppiarono infatti molti malumori. Ma c’è da dire che il calendario scolastico non verrà toccato, le lezioni termineranno a giugno. Le attività estive di cui si discorre sono extra, coinvolgeranno gli insegnanti solo su base volontaria (pagati dalle scuole) e si avvarranno soprattutto di educatori e realtà del terzo settore.

Fare in fretta

Bisognerà anche fare in fretta, essendo i tempi stretti per presentare progetti. Certe Regioni, come la Liguria, il Lazio e l'Emilia-Romagna, sembrano già pronte a partire su modelli già sperimentati. Altre no.

Lezione nei parchi (Foto Ansa)

A giugno

Nel mese di giugno – si legge sul quotidiano - sono previsti corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti, con attività laboratoriali, scuola all'aperto e studio di gruppo.

A luglio e agosto

A luglio ed agosto prevarranno attività di aggregazione e socializzazione. Si prevedono moduli e laboratori di educazione motoria e gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, discussione di filosofia, educazione alla sostenibilità, all’imprenditorialità. E ancora potenziamento della lingua italiana e della scrittura, delle competenze scientifiche e digitali (programmazione, educazione ai media, robotica).

Tutte queste attività potranno inoltre essere svolte anche fuori dalla scuola, in spazi esterni come teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi.

A settembre

Nel mese di settembre, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, viene suggerito di svolgere attività di accoglienza e accompagnamento al rientro. Sempre nella speranza che i ragazzi possano finalmente tornare a fare le lezioni in classe.